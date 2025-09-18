◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、関脇・霧島（音羽山）を送り出し、３勝目、白星を先行させた。頭をつけて、左下手を引くと、霧島が右を巻き替えにくるところを、左から背後に回り、押し出した。３日目に大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を破り、この日は大関経験者に勝利。初土俵からわずか１２場所で新三役の座に就いたが、今場所もその勢いは続いている。