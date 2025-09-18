◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に勝ち、５連勝とした。右四つからの盤石の寄りで、過去３勝５敗と分が悪い相手に勝利した。関脇・霧島（音羽山）が敗れたため、唯一の全勝となった。前日も５連敗中だった西前頭２枚目・阿炎（錣山）の変化に慌てず対応して勝ち、苦手の相手から白星を重ねている。「集中して相撲を取れた」と振り返り、課題だった序盤