◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を押し出し、４勝目とした。突き押しから、相手が引いてくるところを、そのままついて行き、押し切った。３日目に、新小結・安青錦（安治川）に敗れたが、それ以外の取組は安定している。昨年九州場所で初優勝し、綱取りとなった今年初場所で５勝１０敗と負け越して以降、精彩を欠いていたが、今場所は本来の動きを取り戻し