ＮＨＫと民放キー局の６局による共同キャンペーンの特集番組として「最新技術でガマンしない！みんなが得する温暖化対策」が、ＮＨＫ総合で２８日（前１０時５分）に放送される。同特集番組は、国連「ＳＤＧメディア・コンパクト」加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン「１．５℃の約束―いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」の一環として放送される。４年目となる今年も局の垣根を越え、