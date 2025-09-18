◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が「２番・ＤＨ」で３試合ぶりにスタメンに復帰した。腰の張りのため、１４日のオリックス戦（京セラＤ）で途中交代。その後の２試合はベンチだったが、１７日からフリー打撃を再開していた。優勝へのマジックナンバー９で迎えた２位・日本ハム戦。勝てば、リーグ連覇へ大きく前進する。