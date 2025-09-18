自民党本部の看板自民党総裁選挙管理委員会は18日までに、報道機関などによる総裁選アンケートへの対応を自粛するよう求める通達を党所属国会議員に出した。逢沢一郎委員長名で「投票行動に影響を与える可能性が極めて大きいことから、公正・公平な運営を図るため決定した」と記した。通達は12日付。