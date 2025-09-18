タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんと愛犬・梅ちゃんがお昼寝マットを巡り、“陣地取り”をしていた様子を公開した。【映像】北斗晶、顔出しで話題の2歳の初孫がおしゃべり北斗は「陣地取り」というタイトルでブログを更新。「昨日の梅ちゃんとすーちゃん。すーちゃんのお昼寝マットの上を気に入って、すーちゃんより先に場所を取る梅ちゃん。でも、仲良しなので仲良く座っていました」とつづり、