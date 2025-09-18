１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４５銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円１１〜１３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７４円０５〜０９銭で大方の取引を終えた。