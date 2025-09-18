＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】超かわいい“人気キャラ”が描かれた懸賞旗熱戦が続いている大相撲九月場所。そんな中、人気力士の取組前に登場した懸賞旗のデザインに相撲ファンは熱視線。快進撃が止まらない国民的アニメの主要キャラの姿に「めっちゃかわいい！」「めちゃいいじゃんー！」など歓喜の声が上がった。それは前頭八枚目・宇良（木瀬）の取組前の出来事。人気漫画「ちいかわ」の主要