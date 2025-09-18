岐阜市の「焼豚ジョニー」では、朝7時から本格焼豚入りのラーメンがワンコイン500円で楽しめます。分厚いチャーシューが7枚ものりながら学生も通いやすい価格で、地域の人々の朝を元気に彩っています。 ■チャーシュー7枚に煮卵も…朝7時から楽しめる驚きの500円ラーメン 岐阜市にある「焼豚ジョニー」は、朝7時から11時まで限定でワンコインラーメンを提供し