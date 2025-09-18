16日、大阪・京都・兵庫などで発生した、固定電話などの通信障害について、NTT西日本はセキュリティーサーバー工事での設定ミスが原因だったと発表しました。NTT西日本・奥田慎治執行役員「多大なご不便ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」NTT西日本は、16日、大阪府・京都府の全域と兵庫県の一部などで、およそ227万契約分の固定電話とひかり電話が50分にわたり利用できない通信障害が発生したことを謝罪しまし