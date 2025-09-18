◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト - 巨人（18日、神宮球場）リーグ6位ヤクルトと対戦する同3位巨人のスタメンが発表されました。両チームの対戦成績は16勝7敗で、すでに今季の勝ち越しを決めている巨人。1番の丸佳浩選手は今季神宮球場では打率.450と当たっており、前日の試合でも2安打を記録。続く2番キャベッジ選手も今月の打率.340と好調。クリーンアップは3番に首位打者争いをしている泉口友汰選手、4番に主砲・岡本和真選手、5