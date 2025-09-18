「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神は２試合連続で「４番・一塁」は大山、「５番・遊撃」は木浪が先発出場する。この日、出場登録されたヘルナンデスが「６番・三塁」。６月２８日のヤクルト戦以来の「６番・三塁」での出場となる。前夜の同戦で今季初めてベンチメンバーから外れた佐藤輝は、２試合連続でベンチ外となった。試合前に取材に応じた山下トレーナーは佐藤輝について「いろいろ心配していただいて