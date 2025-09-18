茨城・つくば市で、ビルに設置されていた足場が倒壊しました。【映像】上空から撮影された倒壊現場付近の様子つくば市で解体中のビルに設置されていた足場が倒壊しました。崩れた足場は周辺の広い範囲にわたって散乱しています。つくば市内では木造2階建ての倉庫の1階部分が壊れる被害もあり、突風が吹いた影響の可能性があります。市によりますと、これまでに突風によるけが人は確認されていないということです。つくば市