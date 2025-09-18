アメリカ向けの自動車や部品の関税がきのう、引き下げられましたが、依然として当初の6倍になっています。自動車業界団体の片山会長は「関税がもたらす自動車産業へのインパクトは依然大きい」と述べ、改めて業界への影響に懸念を示しました。日本からアメリカに輸出される自動車や部品にかかる関税はきのう、27.5％から15％に引き下げられました。ただ、関税率は、もともとの2.5％と比べると、6倍になっています。これを受けて、