ボートレースびわこの開設73周年記念G1「びわこ大賞」は2日目を終えた。2日目は7、8Rで3連単の高配当が続出した。8Rで5コース差し勝利の下寺秀和（32＝広島）は「展開も良かったが足もいい。前検に大幅にペラを叩いて直線や回ってからが良くなった。2日目はペラと外周りをやって、直線はいいし、ターンで流れる感じもない」と手応えの良さを強調した。「（7Rで）山口剛さんが勝ったので気合が入りました」。6コースから制