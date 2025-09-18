ABEMAにて、9月21日（日）午後9時より『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズの第3弾を放送する。【動画】『世界の果てに、○○置いてきた』本作は、第1弾として2023年に『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』が放送され、実業家のひろゆきこと西村博之氏と俳優の東出昌大が、アフリカ横断旅に挑戦。さらに2024年に放送した第2弾は『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』として、再び2人が南米横断にも挑んできた。9