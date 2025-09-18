サントリーは２４日、ビール風味のノンアルコール飲料「ザ・ベゼルズ」を発売する。健康志向の高まりを背景に市場拡大が続くノンアル飲料で、本格的なビールの味わいを求める客層を狙う。限定販売などを除き、ノンアルビールの新ブランドの全国発売は２０１０年の「オールフリー」以来１５年ぶり。コンビニで３５０ミリ・リットル缶のオールフリーは税抜き１５９円前後で販売されているが、ベゼルズはより高価格になると想定し