倒壊した建物＝18日午後5時52分、茨城県つくば市花室（共同通信社ヘリから）18日午後3時ごろ、茨城県つくば市花室で「2階建ての1階部分が倒壊している」と119番があった。つくば市では午後2時55分ごろに最大瞬間風速18.7メートルを観測していた。現時点ではけが人は確認されていない。市によると、別の場所で屋根が飛んだ被害や、街路樹が倒れた被害もあるという。