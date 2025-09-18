県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は前の週より40銭下がり、1リットルあたり173円40銭でした。来週もわずかに値が下がると予想されています。16日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり173円40銭でした。前の週と比べて40銭、値を下げました。産油国による原油の増産や政府の補助金による価格の引き下げ効果が要因とみられています。価格を調査している石油情報センター