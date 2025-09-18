広島空港では開港以来、最大規模の増築・改修工事が始まりました。完了は２０２７年３月の予定です。■門脇明伸記者「現在、分かれている国内線と国際線の到着ロビーですが、リニューアル後は一体化されます」ターミナルビル中央部の吹き抜け部分を増築し、国内線と国際線の到着ロビーを一体化します。人が行き交う空間をつくり、バスやタクシーへの乗り継ぎをスムーズにすることが狙いで