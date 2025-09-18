声優で俳優の平野綾（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにヘナタトゥーやったよ」と報告し、出来上がりを披露した。【写真・動画】「すご」体に入れた“ヘナタトゥー”を披露した平野綾アニメのイベントでマレーシアを訪れていた平野。ひとつ前の投稿で「最終日は丸1日観光」と明かし、この日の投稿では、“ヘナタトゥー”を施した自身の手を披露した。“ヘナタトゥー”とは、ヘナと呼ばれる植物の