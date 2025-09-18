長崎地裁長崎県内の60代男性が昨年、救急搬送先の済生会長崎病院から帰宅後に死亡したのは、病院が注意義務に反して適切な処置をしなかったことが原因として、遺族が病院を運営する社会福祉法人恩賜財団済生会（東京）に約7500万円の損害賠償を求め、長崎地裁に提訴したことが分かった。遺族の代理人弁護士が18日、明らかにした。遺族の代理人弁護士によると、昨年11月30日、通行人が自宅近くの路上で倒れている男性を発見。男