消防によりますと、18日午後3時45分ごろ、愛知県岡崎市を流れる矢作川で「9歳の男の子が遊んでいたら流された」などと、友人から119番通報がありました。流されたのは「日名橋」と「矢作橋」の間の地点とみられています。当時、小学生3人で川で遊んでいたということで、警察と消防が流された男の子の捜索活動にあたっています。