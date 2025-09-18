アメリカの中央銀行にあたるFRBは17日、政策金利を0.25％ 引き下げました。これを受け、18日の東京株式市場で、日経平均株価は、終値ベースで初めて4万5000円を超えました。18日の日経平均株価は取引開始直後から値を上げ、4万5303円で取引を終えています。午後には一時4万5500円を超え、取引時間中の最高値を更新、終値ベースでも初めて4万5000円を超えました。これは、アメリカのFRBが17日、政策金利の0.25％引き下げを決定した