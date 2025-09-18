◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・佐藤輝明内野手が２日連続でベンチメンバーを外れ、帰阪が決まった。この日も試合前練習に参加したが、ティー打撃の後のフリー打撃は回避した。山下１軍チーフトレーナーは「ここがというのはなくて全体的に疲労がたまっている。数日間様子を見る」と現状を説明。大事にはいたっていないとみられる。