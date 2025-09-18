8月の大雨で、福岡市東区の川が氾濫危険水位を超えていたにもかかわらず、市が1時間にわたり避難指示を出していなかったことが分かりました。市は「ほかの対応を行っていた」としています。 福岡市では8月、非常に激しい雨が降り続き、東区の香椎川は8月10日の午後5時半ごろに災害発生の恐れがある氾濫危険水位に到達しました。市によりますと、氾濫危険水位に達した場合、市は避難指示を出すかどうか判断すると定めていますが