国の特別史跡に指定された広島市の原爆ドーム人類史上初めて投下された原爆の惨禍を伝える広島市の原爆ドームが18日、国の特別史跡に指定された。「被爆遺構の象徴的存在」として国の文化審議会が6月、指定を文部科学相に答申しており、18日付の官報で告示された。被爆80年の節目での指定に、関係者から喜びの声が上がった。市は今後、特別史跡の標柱をドーム近くに設置する予定。担当者は「将来の保存に向けて最大限努力する