◇大相撲秋場所5日目（2025年9月18日両国国技館）東前頭4枚目の平戸海（25＝境川部屋）は、東前頭2枚目の伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）を突き出して4勝1敗とした。平戸海が1度つっかけ、2度目で立ち合い成立。立ち合いすぐに左を差したものの、左おっつけの伯桜鵬に一気に攻め込まれた。しかし俵に足をかけてこらえると、体勢を低く立て直し、相手の胸を突きながら逆襲。そのまま突き出した。前日4日目に大の里を撃破した伯