ヒグマの出没情報に伴って閉鎖された札幌市の旭山記念公園のゲート＝18日午後札幌市を一望でき、夜景スポットとしても人気の旭山記念公園（同市中央区）でヒグマ1頭が目撃され、市は18日、公園を閉鎖した。市内では西区の住宅地でも目撃情報が寄せられた。北海道清水町では飼料用トウモロコシ「デントコーン」の畑がヒグマに荒らされ、学校が臨時休校になった。札幌・西署によると、17日午後10時半ごろ、公園を自転車で移動し