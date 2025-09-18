元「モーニング娘。」のタレント・石川梨華（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを披露した。石川は「前髪」とし「久しぶりに前髪伸ばしてみようかなと思いしばらく切ってないんだけど、、、」と頬に手を添えた自撮り写真をアップ。「目にかかるの昔から苦手」とし「自撮り終わって速攻で前髪は横に流した」とつづった。フォロワーからは「前髪短い梨華ちゃん可愛いですが、伸びてるのも素敵」「梨華