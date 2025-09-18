国連大学創立50周年の記念式典で、あいさつされる天皇陛下＝18日午後、東京都渋谷区（代表撮影）天皇、皇后両陛下は18日、東京都渋谷区の国連大学を訪れ、創立50周年の記念式典に出席された。天皇陛下はあいさつで「今後とも全ての人々のために、安心で公正かつ持続可能な未来を切り開くべく、世界を変革する知識の創出を重ねていくことを願う」と英語で述べた。水に関する特別対談も聴講した。その後、両陛下はインドやデンマ