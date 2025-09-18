１８日午後３時頃から、茨城県で土浦市を中心に停電が発生した。同３時半時点で県内の約１万８７６０軒で停電している。エリアは土浦市（約９３７０軒）、ひたちなか市（約３９００軒）、石岡市（約２２２０軒）など。東京電力パワーグリッドは、雷や大雨が原因の可能性もあるとみて調べている。