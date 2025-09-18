18日午前、東京湾アクアラインのトンネル内で泡消火剤が噴き出し、一時通行止めとなりました。雪が積もったかのように真っ白な道路。およそ500メートルにわたり広がっていたのは「泡消火剤」です。NEXCO東日本によりますと、午前9時過ぎ、神奈川と千葉を結ぶ東京湾アクアラインで、全長およそ9.6キロのトンネル上部にある消火用の装置が誤作動し、泡消火剤と水が噴き出しました。当時は、この装置を含む非常用設備の改修工事のため