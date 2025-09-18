タレントの磯野貴理子さんが自身のインスタグラムで首都圏での登山の様子を投稿しています。 【写真を見る】【 磯野貴理子 】「夏の山ごはん」山頂で「冷やし茶漬けと自家製ぬか漬け」フォロワー羨望「山の方が涼しそう」「行動的ですごい」磯野さんは「山梨県の扇山に登ってきました」とテキスト。1枚目の写真では、長袖のシャツと帽子にバックパックを背負い、首からカメラを提げ、両手には登山用ストックを持った姿で林