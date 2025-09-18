茨城県境町でクレーンが道路に倒れました。【映像】上空から撮影された事故現場の様子茨城県境町で午後2時半頃、「大きな機械が路上をふさいでいる」と110番通報がありました。警察によりますと、コンクリートなどを製造する会社で、レールを走る大型クレーンが強風によって道路に倒れました。けが人はいないということです。茨城県境町周辺は午後2時頃から活発な積乱雲が通過して激しい雷雨となっていました。境町には雷