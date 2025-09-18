〈「私を選ばないと後悔しますよ」16歳でデビュー→カメラの前に立てなくなり、バイト生活も…“遅咲きのヒロイン”木村文乃（37）の下積み時代〉から続くきょう最終回を迎えるドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）でヒロインの女性教師を演じている木村文乃（37）。【画像】身長差28cm！人気アイドルと木村文乃の“密着ショット”高校在学中にオーディションでデビューを掴むも仕事が増えない期間が続いた。活動休止