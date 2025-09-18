会談する日本自動車工業会の片山正則会長（左）と石破首相＝18日午後、首相官邸日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は18日、石破茂首相と官邸で会談し、トランプ米政権が日本から輸入する車に課す15％の関税について「影響は決して小さくない」として、国内経済の根幹をなす自動車産業への打撃を緩和するための追加対応を求めた。石破氏は「これで終わりではない」と応じた。米政権は16日、7月の日米交渉での