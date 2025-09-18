大阪府警摂津署の一日署長に就任した吉本興業のお笑い芸人小籔千豊さん（左）＝18日午後、大阪府摂津市秋の全国交通安全運動（9月21〜30日）を前に、吉本興業のお笑い芸人小籔千豊さん（52）は18日、大阪府警摂津署の一日署長に就任した。同日開かれた交通安全教室では、軽妙な語り口で集まった市民の笑いを誘うとともに、「交通安全の意識を高めて」と真剣な表情で呼びかけた。約220人が参加した安全教室では、署員が自転車の