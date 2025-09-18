清酒の風味を確認する大阪国税局の職員ら＝18日午後、大阪市中央区今年の酒は「すっきり華やか」―。兵庫県の灘五郷や京都・伏見など「酒どころ」を抱える大阪国税局で18日、近畿2府4県で造られた清酒の出来栄えを審査する「清酒鑑評会」が行われた。吟醸酒とかん酒用清酒部門に分かれ、今年は72業者が145点を出品。計13人の品質評価員が3日かけて風味などを審査し、10月30日に表彰式が行われる。会場にはコップに入った清酒が