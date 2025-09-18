17日からの大雨の影響などで運転を見合わせていたJRの列車が運転を再開しました。土砂崩壊の影響で運転を見合わせていた奥羽線は12時18分に運転を再開。北上線は15時16分に運転を再開しています。JR秋田支社によりますと、奥羽線は17日の大雨による沿線の土砂崩壊の影響で、東能代駅と大館駅の間で一部の列車を除き運転を見合わせていましたが、12時18分に運転を再開しました。運転見合わせの影響で、奥羽線は快速列車1本が運休、