ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）~2026年1月4日（日）までの期間限定で、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催。今年のパークのウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」をテーマに展開され、至福のクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」が新登場する。【写真】楽しみ！新登場する至福のクリスマス・ナイト・ショー