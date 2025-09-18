（画像提供：ヤマダホールディングス） 家電量販店最大手のヤマダデンキは、旗艦店の「ＬＡＢＩ池袋本店」を全面リニューアルして今月１２日にオープンしました。各社がひしめく家電激戦区で攻勢を強めます。 この店舗は２００９年、百貨店跡に国内最大級の家電量販店「ＬＡＢＩ１日本総本店池袋」としてオープンしたもので、地下２階から地上７階までおよそ５０００坪の売り場面積を誇ります。池