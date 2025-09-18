気象庁は18日午後4時10分、台風17号に関する情報を発表した。同日午後3時、南シナ海の北緯19度50分、東経118度50分で熱帯低気圧が台風第17号になった。台風は1時間におよそ20の速さで西北西へ進んでいる。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25で中心の東側330以内と西側220以内では風速15以上の強い風が吹いている。台風の中心は、12時間後の19日午前3時には南シナ海の北緯21度20分、東