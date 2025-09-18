＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック事前情報◇18日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞不振からの脱出を目指す稲見萌寧が今週から“解禁”される新ボールを投入する。用具契約を結ぶブリヂストンスポーツの「TOUR B XS」の新モデルで、男子ツアー、シニアツアーとも今週の試合がお披露目となる。【前夜祭フォト】セキ・ユウティンのチャイナドレスがすごいやわらかい打感を好む稲見