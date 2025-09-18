小学校教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有していたとされる事件で、愛知県警は１８日、新たに北海道千歳市立中学校教員の男（４１）を性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕したと発表した。この事件で逮捕された教員は５人目。発表によると、男は昨年、道内の施設で１６歳未満の女性の性的な姿を盗撮し、チャットで動画を共有するなどした疑い。調べに対し、「他人が盗撮した動画をネットなどで見て自分も盗