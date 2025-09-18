18日午後、茨城県つくば市で解体工事中のビルの足場が崩れました。突風の影響とみられますが、これまでにケガ人は確認されていません。18日午後、つくば市で、解体工事中の旧公務員宿舎で足場が崩れました。突風の影響とみられますが、この事故によるケガ人は確認されていないということです。崩壊した足場の片付け作業が進められており、県や市が現場の状況を調べています。現場は、つくばエクスプレスのつくば駅から400メートル