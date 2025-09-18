大分県宇佐市で去年5月、家族と暮らす自宅に火をつけた罪に問われている男の裁判員裁判で、大分地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】自宅に放火43歳被告の男に執行猶予付きの有罪判決大分地裁 現住建造物等放火の罪で判決を受けたのは、宇佐市上田の無職・田口俊輔被告（43）です。 判決によりますと、田口被告は去年5月、母親や妹と同居する自宅で2階と1階に火をつけました。 大分地裁で開かれ