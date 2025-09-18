秋雨前線の影響で、関東を中心に局地的に激しいゲリラ雷雨となっています。先週に匹敵する大雨となる恐れがあり、低い土地の浸水や河川の氾濫などに警戒が必要です。11日に浸水被害などがあった戸越銀座商店街から木村拓也キャスターが中継でお伝えします。駅前にある和菓子店には、土のうが積み上げられています。これは今回、これから降るであろう雨の備えもありますが、貼り紙には「9月11日の大雨に伴う臨時休業のお知らせ」と