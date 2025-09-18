茨城県つくば市の解体現場で足場が崩れました。突風の影響で倒れたとみられます。上空からの映像では、ビルの根本部分に足場が折り重なるように崩れているのが分かります。現場のすぐそばには大きな道路があり、自動車が走っています。同じつくば市では二階建ての倉庫の一階部分が倒壊したほか、「木の枝が折れている」「信号が消えている」などの通報が相次いで寄せられているということで、いずれも、突風による被害とみられてま